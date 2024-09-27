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Двоих фальшивомонетчиков задержал спецназ под Волгоградом

В Волжском в ходе спецоперации полицейские задержали сбытчиков фальшивок.

В городе Волжском полицейские провели спецоперацию и задержали двоих сбытчиков фальшивых купюр. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, на задержанных завели уголовные дела за «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

До этого 36-летний ранее судимый житель Волжского сбыл свои знакомым, которые тоже оказались сидельцами, три фальшивки номиналом в 5 тысяч рублей. Те разменяли деньги в разных торговых точках.

Во время обысков в квартирах фигурантов полицейские изъяли улики. Продавцы опознали тех, кто принес им фальшивые купюры. Теперь следователи выясняют, были ли еще подобные эпизоды и где волжане взяли подделки. Задержанных поместили в СИЗО.