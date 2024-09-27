Двоих фальшивомонетчиков задержал спецназ под Волгоградом

Во время обысков в квартирах фигурантов полицейские изъяли улики. Продавцы опознали тех, кто принес им фальшивые купюры. Теперь следователи выясняют, были ли еще подобные эпизоды и где волжане взяли подделки. Задержанных поместили в СИЗО.