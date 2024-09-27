Павлодар. 27 сентября. КазТАГ — Битумная яма загорелась в Павлодарской области, передает КазТАГ.



«На территории одного из ТОО в селе Иртышск загорелась верхняя пристройка (насосная), а также битум в специальной емкости площадью 200 кв.м. Сложность тушения состояла в том, что данная конструкция, глубиной около 4 м находится под землей. В ней предположительно находилось от 20 до 40 тонн битума», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области в пятницу.



Тушением занимались девять человек и две единицы техники ПЧ № 9.