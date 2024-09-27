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Чудом выживший в ДТП с поездом под Ростовом многодетный отец: «Месяц назад увидел это во сне»

О каких знаках рассказал спасшийся чудом водитель грузовика, который протаранил пассажирский поезд под Ростовом
Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области ранним утром в пятницу, 27 сентября, произошла страшная авария. Водитель фуры влетел в поезд. От удара кабину авто, превратившуюся в груду металла, просто снесло…

Казалось бы, что шансов остаться в живых у водителя просто не было. Ведь силу удара не выдержал даже металлический корпус кабины большегруза. Но мужчина уцелел, получив незначительную травму позвоночника.

О том, как все произошло и почему теперь верит в знаки, 46-летний Хасан рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону».

Водителя грузовика отвезли в больницу Светлана МАКОВЕЕВА

«ЕХАЛ В АПТЕКУ ЗА Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ».

Мужчина говорит, что ехал из Воронежа домой, в Карачаево-Черкесскую Республику. По пути собирался заскочить по делам в Ростов.

— Я — не наемный сотрудник. Работаю сам на себя. В Воронеж отвозил виноград для продажи на рынок. Так что обратно возвращался пустой. В кабине фуры лежали только ящики.

В дороге Хасан почувствовал головную боль. Таблеток под рукой не оказалось. Мужчина свернул с трассы, планируя заскочить в ближайшую аптеку — она находилась сразу за железнодорожным переездом в селе.

Сигнал светофора, предупреждающий о том, что нужно остановиться, Хасан увидел издалека.

— Затормозил. А когда поезд был уже близко, машину вдруг понесло. Что-то заклинило. Видимо, отказали тормоза, и я потерял управление, — вспоминает, как все произошло, Хасан.

Хасан оказался на волосок от гибели. Фото: из личного архива

«ПОМНЮ, ЧТО БЫЛО СТРАШНО “.

Со слов водителя, все происходило очень быстро.

— Помню, что было страшно. Потом — столкновение. От кабины отломилась дверь, и я вылетел через проем. От грузовика меня отбросило метров на двадцать, наверное. Ударился затылком и ненадолго потерял сознание.

Как потом разворачивались события, Хасан помнит смутно, урывками. Какая-то суета. Медики скорой помощи. Его заносят в реанимобиль. Уже в больнице мужчине сказали, что у него — травма позвоночника, но она не несет угрозы для жизни. Сейчас мужчина уже в палате и ждет возвращения домой.

Хасан признается, что раньше не особо верил в приметы или в предсказания. Но в этой аварии, признается он, был необъяснимый момент.

— Месяц назад видел это же событие во сне! Приснилось, как я выехал на машине на железную дорогу и столкнулся с поездом. Я еще утром подумал: что за странный сон? Где я и где железная дорога?

Перед переездом у машины отказали тормоза Рамиль Галиев

«СУПРУГА НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ “.

Хасан — человек сильный, трудностей в его жизни было немало. Он много лет работал в полиции на Кавказе. А однажды на задержании особо опасных преступников чуть не погиб.

— В меня стреляли с расстояния в метров пять-шесть. Выпустили всю обойму. Пули попали в ногу, живот и в позвоночник.

После этого мужчина еще долго не мог ходить. На восстановление ушло три года. Но травма не сломала мужчину. Он ушел из полиции на пенсию и полностью посвятил себя семье.

Сегодня Хасан воспитывает четырех сыновей: мальчикам сейчас от трех до 15 лет.

Вот и на этот раз еще не до конца осознал, что родился в рубашке. Сейчас ему не до анализа. Мужчина тревожится за жену.

— Я сказал об аварии только другу. Он должен приехать ко мне в больницу. А супруга ничего не знает. Не хотел ее беспокоить.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе ДПЧС РО сообщили, что пассажиры поезда не пострадали. Сейчас полиция выясняет все детали аварии.