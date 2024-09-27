Чудом выживший в ДТП с поездом под Ростовом многодетный отец: «Месяц назад увидел это во сне»

В Миллеровском районе Ростовской области ранним утром в пятницу, 27 сентября, произошла страшная авария. Водитель фуры влетел в поезд. От удара кабину авто, превратившуюся в груду металла, просто снесло…
Казалось бы, что шансов остаться в живых у водителя просто не было. Ведь силу удара не выдержал даже металлический корпус кабины большегруза. Но мужчина уцелел, получив незначительную травму позвоночника.
О том, как все произошло и почему теперь верит в знаки, 46-летний Хасан рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону».
«ЕХАЛ В АПТЕКУ ЗА Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ».
Мужчина говорит, что ехал из Воронежа домой, в Карачаево-Черкесскую Республику. По пути собирался заскочить по делам в Ростов.
— Я — не наемный сотрудник. Работаю сам на себя. В Воронеж отвозил виноград для продажи на рынок. Так что обратно возвращался пустой. В кабине фуры лежали только ящики.
В дороге Хасан почувствовал головную боль. Таблеток под рукой не оказалось. Мужчина свернул с трассы, планируя заскочить в ближайшую аптеку — она находилась сразу за железнодорожным переездом в селе.
Сигнал светофора, предупреждающий о том, что нужно остановиться, Хасан увидел издалека.
— Затормозил. А когда поезд был уже близко, машину вдруг понесло. Что-то заклинило. Видимо, отказали тормоза, и я потерял управление, — вспоминает, как все произошло, Хасан.
«ПОМНЮ, ЧТО БЫЛО СТРАШНО “.
Со слов водителя, все происходило очень быстро.
— Помню, что было страшно. Потом — столкновение. От кабины отломилась дверь, и я вылетел через проем. От грузовика меня отбросило метров на двадцать, наверное. Ударился затылком и ненадолго потерял сознание.
Как потом разворачивались события, Хасан помнит смутно, урывками. Какая-то суета. Медики скорой помощи. Его заносят в реанимобиль. Уже в больнице мужчине сказали, что у него — травма позвоночника, но она не несет угрозы для жизни. Сейчас мужчина уже в палате и ждет возвращения домой.
Хасан признается, что раньше не особо верил в приметы или в предсказания. Но в этой аварии, признается он, был необъяснимый момент.
— Месяц назад видел это же событие во сне! Приснилось, как я выехал на машине на железную дорогу и столкнулся с поездом. Я еще утром подумал: что за странный сон? Где я и где железная дорога?
«СУПРУГА НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ “.
Хасан — человек сильный, трудностей в его жизни было немало. Он много лет работал в полиции на Кавказе. А однажды на задержании особо опасных преступников чуть не погиб.
— В меня стреляли с расстояния в метров пять-шесть. Выпустили всю обойму. Пули попали в ногу, живот и в позвоночник.
После этого мужчина еще долго не мог ходить. На восстановление ушло три года. Но травма не сломала мужчину. Он ушел из полиции на пенсию и полностью посвятил себя семье.
Сегодня Хасан воспитывает четырех сыновей: мальчикам сейчас от трех до 15 лет.
Вот и на этот раз еще не до конца осознал, что родился в рубашке. Сейчас ему не до анализа. Мужчина тревожится за жену.
— Я сказал об аварии только другу. Он должен приехать ко мне в больницу. А супруга ничего не знает. Не хотел ее беспокоить.
В пресс-службе ДПЧС РО сообщили, что пассажиры поезда не пострадали. Сейчас полиция выясняет все детали аварии.