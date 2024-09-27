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В городе Гуково 26-летний пешеход пострадал под колесами легковой машины

В городе Гуково водитель легковушки сбил пешехода, переходившего дорогу на Шахтерской.

Источник: Комсомольская правда

В городе Гуково 26-летний пешеход пострадал под колесами автомобиля Lada Granta, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Шахтерской. Предварительно, 31-летний водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу вне «зебры».

— Пострадавшему потребовалась разовая медицинская помощь, он не был госпитализирован. Сейчас проводится проверка, — уточнили в Госавтоинспекции.

Добавим, кто виноват в этой ситуации, пока неизвестно, это после проверки должны установить сотрудники полиции.