В городе Гуково 26-летний пешеход пострадал под колесами легковой машины

В городе Гуково 26-летний пешеход пострадал под колесами автомобиля Lada Granta, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Шахтерской. Предварительно, 31-летний водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу вне «зебры».
— Пострадавшему потребовалась разовая медицинская помощь, он не был госпитализирован. Сейчас проводится проверка, — уточнили в Госавтоинспекции.
Добавим, кто виноват в этой ситуации, пока неизвестно, это после проверки должны установить сотрудники полиции.