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В Чаде решили освободить задержанных россиян, сообщил посол страны

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей, сообщил РИА Новости посол Чада в Москве Адам Бешир.

«Президент принял суверенное решение об их освобождении», — сказал дипломат.

Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.

Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе.

МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.