В Чаде решили освободить задержанных россиян, сообщил посол страны

Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе.