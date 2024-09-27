В Чаде решили освободить задержанных россиян, сообщил посол страны

«Президент принял суверенное решение об их освобождении», — сказал дипломат.
Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.
Коллеги социолога в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе.
МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.