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Житель Молдовы получил пожизненный срок: Его признали виновным в насилии над падчерицей, которая родила в 11 лет

Подсудимый частично признал вину.

Источник: Комсомольская правда

Отчима девочки, которая родила в 11 лет, приговорили к пожизненному заключению. Такое решение принял суд Страшен.

Согласно материалам дела, в 2023 году мужчина неоднократно насиловал девочку. В январе этого года она родила ребенка.

Подсудимый частично признал вину. Суд Страшен приговорил мужчину к пожизненному заключению. Он может обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишиневе в течение 15 дней.

Напомним, 29 января полиция сообщила, что в одном из районов Молдовы 11-летняя девочка родила ребенка. По факту изнасилования завели уголовное дело. Позже правоохранительные органы сообщили о задержании отчима девочки.