Житель Молдовы получил пожизненный срок: Его признали виновным в насилии над падчерицей, которая родила в 11 лет

Отчима девочки, которая родила в 11 лет, приговорили к пожизненному заключению. Такое решение принял суд Страшен.
Согласно материалам дела, в 2023 году мужчина неоднократно насиловал девочку. В январе этого года она родила ребенка.
Подсудимый частично признал вину. Суд Страшен приговорил мужчину к пожизненному заключению. Он может обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишиневе в течение 15 дней.
Напомним, 29 января полиция сообщила, что в одном из районов Молдовы 11-летняя девочка родила ребенка. По факту изнасилования завели уголовное дело. Позже правоохранительные органы сообщили о задержании отчима девочки.