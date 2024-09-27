В СКО в жутком ДТП на трассе погибли два человека, еще трое пострадали

По информации ведомства, 25 сентября столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и грузовик «КамАЗ 54105». Водитель Daewoo Nexia, 40 лет, и 39-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Трое других пассажиров, в возрасте 17, 19 и 62 лет, были срочно доставлены в больницу с различными ранениями.