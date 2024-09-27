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В СКО в жутком ДТП на трассе погибли два человека, еще трое пострадали

В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области на 435 километре автодороги Астана — Петропавловск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и трое пострадали. Об этом 27 сентября Zakon.kz сообщили в областном Департаменте полиции.

Источник: Zakon.kz

По информации ведомства, 25 сентября столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и грузовик «КамАЗ 54105». Водитель Daewoo Nexia, 40 лет, и 39-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Трое других пассажиров, в возрасте 17, 19 и 62 лет, были срочно доставлены в больницу с различными ранениями.

«Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств ДТП, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение».

рассказали в полиции.