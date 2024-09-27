Штормовое предупреждение на субботу объявлено в 14 областях Казахстана

В Восточно-Казахстанской области 28 сентября ожидается ветер северо-западный днем на юге области 15−20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске с 20.00 часов 27 сентября до 20.00 часов 28 сентября по связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени. В Риддере с 20.00 часов 27 сентября до 20.00 часов 28 сентября связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.