Астана. 27 сентября. КазТАГ — Штормовое предупреждение на субботу объявлено в 14 областях Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».
«В Акмолинской области 28 сентября ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В Алматинской области
В области Жетісу 28 сентября ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 15−20, днем порывы 25 м/с. Ночью
В Костанайской области 28 сентября ночью и утром на севере ожидается туман. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области 28 сентября на большей части сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
В области Ұлытау 28 сентября на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане 28 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской области 28 сентября на севере, западе, в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, временами порывы 23−28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте 28 сентября ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 28 сентября временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15−20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
В Атырауской области 28 сентября ожидается ветер юго-восточный днем на западе области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 28 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области 28 сентября днем в центре, на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15−20, днем порывы 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 28 сентября днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 28 сентября ночью на севере сохраняются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15−20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 28 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.
В области Абай 28 сентября на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее с 20.00 часов 27 сентября до 20.00 часов 28 сентября в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
В Восточно-Казахстанской области 28 сентября ожидается ветер северо-западный днем на юге области 15−20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске с 20.00 часов 27 сентября до 20.00 часов 28 сентября по связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени. В Риддере с 20.00 часов 27 сентября до 20.00 часов 28 сентября связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
В Мангистауской области 28 сентября ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау 28 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области ночью