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В Таганроге на Чехова иномарка сбила женщину

В Таганроге водитель «Фольксваген Поло» сбил пешехода
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на Чехова иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Происшествие случилось утром 27 сентября на улице Чехова.

По предварительной информации ведомства, 44-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехал по улице Чехова. В этот момент на проезжую часть вышла 59-летняя женщина. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил женщину.

— В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, — говорится в сообщении ведомства.