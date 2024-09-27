В Таганроге на Чехова иномарка сбила женщину. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Происшествие случилось утром 27 сентября на улице Чехова.
По предварительной информации ведомства, 44-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехал по улице Чехова. В этот момент на проезжую часть вышла 59-летняя женщина. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил женщину.
— В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, — говорится в сообщении ведомства.