Израиль сообщил об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Израиль объявил о начале «упреждающей военной операции» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы» 23 сентября. Ее целью также является создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном. С тех пор израильская авиация продолжает наносить удары по объектам в Ливане. ЦАХАЛ также сообщила о ликвидации ряда военачальников «Хезболлы», в том числе командира ракетных войск Ибрагима Мухаммада Кубейси, командира воздушных сил Мухаммеда Хусейна Срура, командующего операциями Ибрагима Акиля. Власти Ливана заявили более чем о 500 погибших в результате израильских ударов.