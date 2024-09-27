После взрыва на АЗС в Дагестане завели уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Карабудахкентсоком районе республики… по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве пострадали восемь человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.