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Схрон оружия обнаружили при проверке маршрута кортежа Токаева в Туркестанской области

Туркестан. 27 сентября. КазТАГ — Схрон оружия обнаружили при проверке маршрута кортежа Токаева в Туркестанской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутрен…

Источник: КазТАГ

Туркестан. 27 сентября. КазТАГ — Схрон оружия обнаружили при проверке маршрута кортежа Токаева в Туркестанской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ совместно с СГО обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно — розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.