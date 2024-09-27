Схрон оружия обнаружили при проверке маршрута кортежа Токаева в Туркестанской области

Туркестан. 27 сентября. КазТАГ — Схрон оружия обнаружили при проверке маршрута кортежа президента Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ совместно с СГО обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно — розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.