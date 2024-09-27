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Головкин впервые после Олимпиады встретился с руководителями казахстанского бокса

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин впервые после Олимпиады в Париже встретился с руководителями казахстанск…

Источник: КазТАГ

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин впервые после Олимпиады в Париже встретился с руководителями казахстанского бокса, сообщает пресс-служба НОК РК.

«Глава НОК впервые провел очную встречу с тренерским штабом сборной Казахстана после участия в Олимпийских играх-2024, состоявшихся в Париже (Франция). Геннадий Головкин узнал о текущем состоянии боксеров, принимавших участие в Олимпиаде-2024. Также тренерский штаб в свою очередь рассказал о ходе проведения текущих сборов в рамках подготовки к ближайшим турнирам», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие президент НОК Геннадий Головкин, генеральный секретарь Алимжан Акаев, глава КФБ Шахмурат Муталип, исполнительный директор Рауан Игенев, а также главный тренер мужской команды Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов и старший тренер Аскар Еркебаев.

В планах у сборной участие в международных соревнованиях памяти Каракозы Абдалиева и чемпионат Казахстана. По словам Кайрата Сатжанова и Аскара Еркебаева, результаты этих турниров будут напрямую влиять на формирование составов команд.