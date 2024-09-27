Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС

Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Дагестане в пятницу вечером. Здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве погибли пять человек, сообщили в МЧС. Власти Дагестана ранее сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок.
«Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва АЗС. На данный момент информация о причинах трагедии уточняется. Убедительная просьба: не ехать в сторону ЧП без острой необходимости! Работают ответственные службы», — говорится в сообщении.