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Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС

ПЯТИГОРСК, 27 сен — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва АЗС в селе Новый Хушет, сообщила в пятницу пресс-служба его администрации.

Источник: © РИА Новости

Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Дагестане в пятницу вечером. Здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве погибли пять человек, сообщили в МЧС. Власти Дагестана ранее сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок.

«Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва АЗС. На данный момент информация о причинах трагедии уточняется. Убедительная просьба: не ехать в сторону ЧП без острой необходимости! Работают ответственные службы», — говорится в сообщении.

несчастный случай