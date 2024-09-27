При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты

«В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов», — сообщается в Telegram-канале энергокомпании.
Уточняется, что энергетики приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам.
«Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообьектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно», — добавили в «Дагэнерго».