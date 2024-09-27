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При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает «Дагэнерго».

Источник: Соцсети

«В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов», — сообщается в Telegram-канале энергокомпании.

Уточняется, что энергетики приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам.

«Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообьектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно», — добавили в «Дагэнерго».

несчастный случай
энергетика