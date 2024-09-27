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В Морозовске мужчина сел в тюрьму за избиение подростка

В Морозовске осудили мужчину за жестокое избиение 17-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовске суд признал виновным мужчину, который избил подростка. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 27 сентября.

Следствием и судом установлено, что мужчина увидел 17-летнего парня и подошел к нему. Он спровоцировал конфликт с подростком, а затем набросился на него с кулаками. Затем взял палку и нанес еще несколько ударов. Пострадавшего забрали медики, а мужчину в отдел. В отношении него завели дело по статье «Тяжкое причинение вреда здоровью». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд приговорил его к одному году и двум месяцам исправительной колонии общего режима. Также ему нужно выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.