В Морозовске мужчина сел в тюрьму за избиение подростка

Следствием и судом установлено, что мужчина увидел 17-летнего парня и подошел к нему. Он спровоцировал конфликт с подростком, а затем набросился на него с кулаками. Затем взял палку и нанес еще несколько ударов. Пострадавшего забрали медики, а мужчину в отдел. В отношении него завели дело по статье «Тяжкое причинение вреда здоровью». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.