Омский «Авангард» проиграл уже в седьмой раз подряд

«Трактор» в этом сезоне под руководством нового тренера Бенуа Гру команда весьма системная и обученная. «Авангард» же попал под него в момент своего игрового кризиса (особенно в атаке), и уже не удивительно, что по итогам первого периода уступал 0:2. Голы у уральцев оформили Владимир Ткачёв и Артём Шварев, причем уже к 6-й минуте.