Омский «Авангард» проиграл уже в седьмой раз подряд

Сегодня, 27 сентября, омские хоккеисты завершили в Челябинске трехматчевый выезд в чемпионате КХЛ игрой с «Трактором». В итоге они потерпели очередное поражение, на сей раз 2:4.
«Трактор» в этом сезоне под руководством нового тренера Бенуа Гру команда весьма системная и обученная. «Авангард» же попал под него в момент своего игрового кризиса (особенно в атаке), и уже не удивительно, что по итогам первого периода уступал 0:2. Голы у уральцев оформили Владимир Ткачёв и Артём Шварев, причем уже к 6-й минуте.
Во втором периоде хозяева почти на самой середине матча довели преимущество до 3:0. Забросил тут у них уже Александр Кадейкин с передач Кравцова и Кэмпфера.
Затем эти же самые игроки устроили комбинацию, которая привела к серии сложных рикошетов и счету 4:0. Снова автором гола был Кадейкин.
Еще до перерыва гости отыграли один гол усилиями Ильи Рейнгардта, ассистировали которому Чистяков и Шарипзянов.
В третьем отрезке омичи игру уже не спасли, хотя рано сменили вратаря на шестого полевого, много атаковали и бросали. 2:4 — «Авангард» на 59-й минуте таки забил еще один гол, отличился снова Рейнгардт. И таков оказался итоговый счет.
Но этого было мало, и времени сравнять цифры на табло точно уже не было. Радует лишь то, что команда даже до этого последнего момента не перестала бороться. Поражение стало для сибиряков уже седьмым подряд в чемпионата КХЛ.
Далее «ястребы» дома сыграют 30 сентября против новосибирской «Сибири».