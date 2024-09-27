Взрыв на АЗС в Дагестане. Главное

На федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв на АЗС. Просим людей без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП или же выбирать более оптимальный и безопасный путь. На место происшествия стянуты все экстренные службы Дагестана, выводит за оцепление граждан, оказавшихся рядом с местом возгорания. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники.