Взрыв на АЗС в Дагестане. Главное

В результате взрыва на автозаправочной станции в Карабудахкентском районе Дагестана погибли шесть человек, как сообщает МЧС России. Среди погибших два ребенка. Пострадавших доставляют в больницу в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают 119 специалистов и 27 единиц техники.
МЧС сообщило, что огнем охвачено 1500 кв. м, здание заправки разрушено, а техстанция и столовая пострадали на площади 500 кв. м. Повреждены два легковых автомобиля и грузовик.
Глава Дагестана выехал на место происшествия, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Сергей Меликов заявил, что оперативно дал указания всем ведомствам по оказанию помощи, в первую очередь медицинской.
Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим.
ДПС создает коридор для свободного передвижения специальной техники. Администрация Махачкалы призвала жителей без необходимости не выезжать в сторону места ЧП и выбирать более безопасные маршруты.
На федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел взрыв на АЗС. Просим людей без острой надобности не выезжать в сторону места ЧП или же выбирать более оптимальный и безопасный путь. На место происшествия стянуты все экстренные службы Дагестана, выводит за оцепление граждан, оказавшихся рядом с местом возгорания. Сотрудники ДПС обеспечивают коридор для беспрепятственного проезда спецтехники.
Минздрав Дагестана сообщил, что для экстренного спасения пострадавших направлены бригады скорой помощи. Этот вопрос находится на личном контроле врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.
Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц. Наивысшая мера наказания по этой статье предполагает 10 лет лишения свободы.