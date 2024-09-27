В Курской области число пострадавших от атак ВСУ увеличилось до 278

«С 6 августа за медицинской помощью обратились 278 человек, из них 11 детей. В стационарах проходит лечение 26 человек, из них 1 ребенок», — говорится в сообщении.
Ранее власти сообщали о 266 пострадавших в результате атак ВСУ. В стационарах находились 30 человек.
По данным правительства, на территории региона действует 100 пунктов временного размещения (ПВР), в которых проживает более 7 тыс. человек. «В 33 регионах страны в 155 ПВР — 3 295 человек, из них 1 317 детей», — добавили в пресс-службе.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным Следственного комитета России, свыше 8 тыс. человек признаны потерпевшими в результате нападения ВСУ на регион.
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял свыше 17,7 тыс. военнослужащих и 131 танк. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.