Reuters узнал о состоянии лидера «Хезболлы» после израильского удара

Израильские военные нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте вечером 27 сентября, целью удара ЦАХАЛ был Насралла. Телеканал Al Jazeera сообщил, что в районе удара полностью разрушены четыре здания. Axios пишет, что, по словам израильского чиновника, США были проинформированы об ударе за несколько минут до его нанесения, но два высокопоставленных собеседника в Вашингтоне сообщили, что Соединенные Штаты не получали предупреждения.