Йеменские хуситы атаковали три эсминца США в Красном море

Яхья Сариа разъяснил, что в операции принимали участие беспилотники, морские силы и ракетные войска. В общей сложности в атаке были задействованы 23 баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, рассказал представитель хуситов.
В результате операции <…> было нанесено прямое попадание по трем эсминцам. Это крупнейшая военно-морская операция йеменских вооруженных сил <…> в ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны.
Кроме того, Сариа уточнил, что удары по американским кораблям совпали с атаками хуситов на Тель-Авив и Ашкелон в Израиле.
Йеменская сторона подчеркнула, что продолжит атаки на суда и Израиль до тех пор, пока не будет остановлена «агрессия и не будет снята осада с палестинского народа в секторе Газа».
В середине ноября 2023 года представители группы объявили о готовности атаковать любые израильские суда в Красном море, как с израильским флагом, так и принадлежащие израильским компаниям. Это решение они обосновали «отвратительной израильско-американской агрессией в секторе Газа».
В декабре 2023 года Соединенные Штаты анонсировали начало многонациональной операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian), целью которой было заявлено обеспечение свободы судоходства в Красном море. В ее рамках также участвовали Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы.
Тем временем хуситы продолжают регулярно атаковать судна в Красном море. Например, 3 сентября они осуществили атаку на танкер Blue Lagoon I, который перевозил сырую нефть под флагом Панамы. По утверждению Яхья Сариа, удар по судну был нанесен дронами и противокорабельными ракетами из-за нарушения запрета на вход «в порты оккупированной Палестины».