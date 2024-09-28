Израиль нанес новые удары по Бейруту после призыва эвакуироваться

По словам Хагари, военные связались с жителями трех зданий в южном пригороде Бейрута Дахие и сообщили им, что их дома расположены над стратегическими объектами «Хезболлы». Также призыв к немедленной эвакуации касается людей, которые живут в кварталах Лейлаки и Хадас. «В скором времени мы нанесем удар по оружию, хранящемуся под зданиями. Взрыв ракет может повредить конструкции и потенциально привести к их обрушению», — сказал он.