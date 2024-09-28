Что произошло в Иркутске в ночь на 28 сентября 2024: последние новости

Серьезная автоавария произошла в Куйтунском районе на трассе Р-255 «Сибирь». Внедорожник «Mitsubishi Pajero» столкнулся с отечественной «Жигули». Водитель первого вылетел на встречку, где влетел в ВАЗ. В итоге три человека погибли еще одного госпитализировали в больницу.
На 13 лет в тюрьму отправился 20-летний студент техникума из Тулуна. Парень самостоятельно решил вступить в ряды запрещенной на территории России организации и связался с куратором. В дальнейшем он распространял листовки о деятельности террористического сообщества и уговаривал знакомого присоединиться к нему. Работники УФСБ региона задержали преступника.
Уроженец Иркутска и звезда современного кино Ян Цапник сыграет главную роль в новом комедийном сериале на ТНТ. По сюжету сибиряк будет главой города и привезет себе на роль зама бывшую текилу-герл, после чего впадёт в кому. Закрученный сюжет украсят Яна Кошкина, Ян Цапник и Кирилл Нагиев.