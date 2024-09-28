Что произошло в Иркутске в ночь на 28 сентября 2024: последние новости

На 13 лет в тюрьму отправился 20-летний студент техникума из Тулуна. Парень самостоятельно решил вступить в ряды запрещенной на территории России организации и связался с куратором. В дальнейшем он распространял листовки о деятельности террористического сообщества и уговаривал знакомого присоединиться к нему. Работники УФСБ региона задержали преступника.