В районе Дагестана после взрыва на АЗС ввели режим ЧС

В Telegram-канале Роспотребнадзора по региону сообщается, что специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный мониторинг атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе зоны жилой застройки. По результатам лабораторных исследований превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зарегистрировано.