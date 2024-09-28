В районе Дагестана после взрыва на АЗС ввели режим ЧС

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на территории села в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва на АЗС. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.
«На территории МР Карабудахкентский район введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера с 23:00 [мск] 27.09.2024 до особого распоряжения. Границы ЧС определены в пределах территории МО Село Агачаул», — говорится в сообщении.
В Telegram-канале Роспотребнадзора по региону сообщается, что специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный мониторинг атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе зоны жилой застройки. По результатам лабораторных исследований превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зарегистрировано.