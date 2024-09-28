Космолеты на Ангаре и Мегаполис Листвянка: нейросеть показала Иркутскую область через 1000 лет

Как будет выглядеть мой дом, двор, улица, квартал и весь город через 1000 лет? Вот бы увидеть! Наверняка, ведь думали об этом, правда? И «Комсомолка» к празднику — дню рождения Приангарья, которое отмечается 27 сентября, тоже задалась вопросом. А ответ нашла с помощью искусственного интеллекта. К 87-летию региона мы узнали, до чего мог бы дойти прогресс в медицине, образовании, туризме, сельском хозяйстве, транспортной сфере и других. А теперь давайте смотреть, что из этого получилось!
МЕДИЦИНА.
Представьте себе медицинский осмотр в Иркутской областной клинической больнице без аппаратов электрокардиографии (ЭКГ), рентгена, магнитно-резонансной томографии (МРТ) и прочей техники. Куда все делось? Через 1000 лет это и не понадобится! Во время приема врач сможет увидеть конкретный орган человека при помощи одного лишь устройства. Нажмет на кнопку, и весь организм, как на ладони. Нужную информацию получит во всплывающем в воздухе окне. И все это благодаря очкам рентгенографии, с помощью которых можно будет увидеть человека насквозь.
ТУРИЗМ.
Местом притяжения туристов в Иркутской области является Байкал. Представим, что популярный среди путешественников поселок Листвянка стал мегаполисом будущего на берегу священного озера. Тут и экологически чистые корабли, и футуристические гостиницы. Кстати, автомобильных дорог нет. Вместо них — только пешеходные тропинки. А все потому, что теперь сибиряки передвигаются по воздуху.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Безусловно, изменения претерпело и сельское хозяйство. К примеру, теперь под посадку урожая не нужно отводить огромные гектары земли, да и дача понадобится разве что как место отдыха. Грядкам — нет! Ведь овощи и фрукты — теперь в супертеплицах прямо во дворах многоэтажек. Захотелось зимой яблок или помидоров — спустился из квартиры на улицу, сорвал, что понравилось, оплатил на выходе, ешь.
ТРАНСПОРТ.
Больше всего, конечно, изменений претерпел транспорт. К слову, дорогами в 3024 году почти никто уже не будет пользоваться. А зачем, если все движение теперь осуществляется в воздухе и даже на воде! Суперскоростные и удобные авиамобили с режимом автопилота теперь есть у каждой семьи Иркутска. По воздуху или под водой — путешествуй с комфортом.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Бодайбинский район — золотая кладовая Иркутской области. Через 1000 лет тут изменится многое. К примеру, теперь драгоценный металл станут добывать не люди, а огромные роботы-экскаваторы. Железный «человек» оснащен специальным прибором, который сканирует землю и определяет точно, где спрятано золото. Обнаружил? А теперь копаем!
СТРОИТЕЛЬСТВО.
Безусловно, и сфера строительства тоже претерпела глобальные изменения. области. Нейросеть показала, как может выглядеть строительный кран в будущем. Это автоматизированная машина, которая работает и днем, и ночью даже заправляется на ходу, не прерывая рабочий процесс ни на минуту.
ОБРАЗОВАНИЕ.
А как вам сферообразная школа? Не удивляйтесь, что юные сибиряки находятся в космосе. Сейчас у них идет урок астрономии. Но через час они уже будут на дне Байкала изучать биологию и подводный мир озера. Вот такие они, школы будущего, окружающий мир познаем не по картинками в учебниках, а в реальности.
КУЛЬТУРА.
Этот просторный и красивый зал с огромной сценой вам что-нибудь напоминает? Это же стены некогда нам привычного академического драматического театра им. Охлопкова. Необычный жидкий потолок добавляет эффектности зданию.