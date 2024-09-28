Космолеты на Ангаре и Мегаполис Листвянка: нейросеть показала Иркутскую область через 1000 лет

Как будет выглядеть мой дом, двор, улица, квартал и весь город через 1000 лет? Вот бы увидеть! Наверняка, ведь думали об этом, правда? И «Комсомолка» к празднику — дню рождения Приангарья, которое отмечается 27 сентября, тоже задалась вопросом. А ответ нашла с помощью искусственного интеллекта. К 87-летию региона мы узнали, до чего мог бы дойти прогресс в медицине, образовании, туризме, сельском хозяйстве, транспортной сфере и других. А теперь давайте смотреть, что из этого получилось!