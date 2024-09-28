Лидер «Хезболлы» перестал выходить на связь после израильских ударов

Израиль и «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с начала октября 2023 года, но в последние недели обстановка обострилась, в том числе из-за массовых взрывов пейджеров и раций, принадлежавших членам ливанской группировки, жертвами которых стали десятки человек. Ливан возложил ответственность на Израиль, который отрицает свою причастность.