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Хотела купить виртуальные деньги в игре: 11-летняя девочка оформила кредит на маму

Мошенники обманули 11-летнюю девочку в Забайкалье.

Источник: Комсомольская правда

11-летняя девочка хотела приобрести виртуальную валюту под названием робуксы, но попала в лапы мошенников. По указке аферистки школьница не только перевела со счета своей мамы 155 тыс руб, но и оформила онлайн-кредит. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Забайкалья.

— В полицию обратилась жительница села Погодаево и рассказала, что с ее карт в разных банках похищены сбережения, а также оформлен кредит и списаны эти деньги, — сообщают в полиции.

Установлено, что накануне дочь сибирячки познакомилась в интернете с неизвестной девушкой. Она и предложила девочке купить рубоксы, которые должны были помочь улучшить позиции в компьютерной игре.

Тогда школьница взяла телефон матери и выполнила все указания аферистки. Стоит отметить, что подобный факт, когда дети берут телефоны родителей и по указанию мошенников входят в приложения онлайн-банков, не единичный. Полиция просит жителей Забайкальского края ограничить доступ детей к телефонам взрослых.