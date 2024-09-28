Хотела купить виртуальные деньги в игре: 11-летняя девочка оформила кредит на маму

11-летняя девочка хотела приобрести виртуальную валюту под названием робуксы, но попала в лапы мошенников. По указке аферистки школьница не только перевела со счета своей мамы 155 тыс руб, но и оформила онлайн-кредит. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Забайкалья.