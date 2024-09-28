Хотела купить виртуальные деньги в игре: 11-летняя девочка оформила кредит на маму

11-летняя девочка хотела приобрести виртуальную валюту под названием робуксы, но попала в лапы мошенников. По указке аферистки школьница не только перевела со счета своей мамы 155 тыс руб, но и оформила онлайн-кредит. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Забайкалья.
— В полицию обратилась жительница села Погодаево и рассказала, что с ее карт в разных банках похищены сбережения, а также оформлен кредит и списаны эти деньги, — сообщают в полиции.
Установлено, что накануне дочь сибирячки познакомилась в интернете с неизвестной девушкой. Она и предложила девочке купить рубоксы, которые должны были помочь улучшить позиции в компьютерной игре.
Тогда школьница взяла телефон матери и выполнила все указания аферистки. Стоит отметить, что подобный факт, когда дети берут телефоны родителей и по указанию мошенников входят в приложения онлайн-банков, не единичный. Полиция просит жителей Забайкальского края ограничить доступ детей к телефонам взрослых.