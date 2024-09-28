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В брянском поселке Локоть загорелось деревообрабатывающее предприятие

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Спасатели тушат пожар на 1000 «квадратах» на деревообрабатывающем предприятии в поселке Локоть Брянской области, сообщает МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Брянской области сотрудники МЧС России тушат пожар. В поселке Локоть горит деревообрабатывающее предприятие на 1000 квадратах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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