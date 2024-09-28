«У тебя есть 90 минут»: в Приморье ребенку угрожают кибермошенники

«Твои родители узнают, как ты общаешься с людьми в интернете, как ты их оскорбляешь. Каждый вечер на протяжении 30 дней будет обзвон тебя и твоих родителей. У тебя есть 90 минут, чтобы откупиться. Когда время истечет, тобой займется моя команда», — вот такое сообщение пришло приморскому школьнику. Неизвестные обещают слить в сеть адрес, телефон, почту самого ребенка и его родителей.