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«У тебя есть 90 минут»: в Приморье ребенку угрожают кибермошенники

В Находке школьник стал жертвой кибермошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Находки рассказала, что ее ребенку угрожают неизвестные в интернете. Мошенники обещают слить личные данные самого школьника и его родителей.

«Твои родители узнают, как ты общаешься с людьми в интернете, как ты их оскорбляешь. Каждый вечер на протяжении 30 дней будет обзвон тебя и твоих родителей. У тебя есть 90 минут, чтобы откупиться. Когда время истечет, тобой займется моя команда», — вот такое сообщение пришло приморскому школьнику. Неизвестные обещают слить в сеть адрес, телефон, почту самого ребенка и его родителей.

В УМВД России по Приморью прокомментировали, что полиция уже начала проверку, после которой будет принять законное и обоснованное решение.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о таксисте, который спас пенсионерку от мошенников.