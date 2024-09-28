«Хотел свои силы проверить…»: иностранец во время свадьбы забрался на Мемориал Славы в Братске ради фото

«Хотел свои силы проверить. Я бы поднялся туда и фото сделал», — объясняет следователю 34-летний иностранец, которому предъявлено обвинение сразу по двум статьям: вандализм и осквернение символов воинской славы, совершенное публично. 24 сентября он был приглашенным гостем на свадьбу в Братске. Вскоре гуляние перешло на улицы города, а после к памятнику, возведенному к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.