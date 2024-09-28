«Хотел свои силы проверить…»: иностранец во время свадьбы забрался на Мемориал Славы в Братске ради фото

«Хотел свои силы проверить. Я бы поднялся туда и фото сделал», — объясняет следователю 34-летний иностранец, которому предъявлено обвинение сразу по двум статьям: вандализм и осквернение символов воинской славы, совершенное публично. 24 сентября он был приглашенным гостем на свадьбу в Братске. Вскоре гуляние перешло на улицы города, а после к памятнику, возведенному к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— Компания молодых людей, празднующих свадьбу, остановилась для фотографирования возле Мемориала Славы, — рассказывают в СУ СКР Иркутской области. — Один из гостей торжества забрался на памятник. Мужчина снимал все происходящее на свой мобильный телефон, а молодожены и остальные гости свистели, кричали и танцевали под громкую национальную музыку у основания памятника, вблизи Вечного огня.
Тревогу забили местные жители, на глазах которых произошел вандализм. Они обратились в полицию. Иностранец вскоре был задержан и допрошен. Заведено уголовное дело. Пока обвинения предъявлены только 34-летнему мужчине. Однако решается вопрос о привлечении к ответственности и других причастных людей.
— Кроме того, следователи установят правомерность пребывания на территории РФ всех участников свадьбы, — рассказывают в региональном Следкоме.
Кстати, Александру Бастрыкину, главе ведомства, будет доложено о расследовании уголовного дела. Кроме этого, и прокуратура Иркутской области контролирует дело в связи с инцидентом на мемориале Славы в Братске.