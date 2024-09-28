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На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Проводится проверка по факту демонстрации учащимся одной из школ города Оха на севере Сахалина видеоролика с процессом медицинского прерывания беременности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, свою проверку также начала прокуратура.

Источник: Reuters

Как уточнили в ведомстве, ролик показывали на уроке в одной из школ города Оха сотрудники автономной некоммерческой организации «Выбери жизнь». При этом демонстрация видео не согласовывалась с минздравом и другими профильными организациями.

По информации собеседника, региональный минздрав проводит проверку по данному факту. По ее результатам примут надлежащие административные меры. В ведомстве призвали соблюдать нормы этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы.

Прокуратура Сахалинской области сообщила, что начала проверка по факту демонстрации школьникам видеосюжета с процессом прерывания беременности. В ходе нее дадут оценку должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

образование