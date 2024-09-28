На Сахалине проверяют инцидент с показом школьникам видео с абортом

Как уточнили в ведомстве, ролик показывали на уроке в одной из школ города Оха сотрудники автономной некоммерческой организации «Выбери жизнь». При этом демонстрация видео не согласовывалась с минздравом и другими профильными организациями.
По информации собеседника, региональный минздрав проводит проверку по данному факту. По ее результатам примут надлежащие административные меры. В ведомстве призвали соблюдать нормы этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы.
Прокуратура Сахалинской области сообщила, что начала проверка по факту демонстрации школьникам видеосюжета с процессом прерывания беременности. В ходе нее дадут оценку должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.