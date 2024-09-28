В Прикамье на пожаре в пятиэтажке пострадала женщина

Вечером в пятницу, 27 сентября, начался пожар в пятиэтажке на улице Ленина в городе Чайковский. В полдевятого вечера загорелась квартира на 5 этаже. На место приехали 12 человек из пожарного подразделения и 3 машины. Еще до их прибытия из горящего дома самостоятельно эвакуировались два человека.