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В Прикамье на пожаре в пятиэтажке пострадала женщина

Загорелась квартира на пятом этаже.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 27 сентября, начался пожар в пятиэтажке на улице Ленина в городе Чайковский. В полдевятого вечера загорелась квартира на 5 этаже. На место приехали 12 человек из пожарного подразделения и 3 машины. Еще до их прибытия из горящего дома самостоятельно эвакуировались два человека.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Горение было быстро ликвидировано. Но, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, одна из жительниц дома пострадала.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

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