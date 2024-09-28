Астана. 28 сентября. КазТАГ — Усиление ветра и туманы ожидаются на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«Отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части РК. И только в горных районах юго-востока и востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются — осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман. Ночью на севере, юге, предгорных районах Алматинской, на севере, в горных районах Жамбылской областей, на севере, в центре области Жетісу ожидаются заморозки 2−3 градуса, на севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6, днем +15+17.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4, на поверхности почвы заморозки 2°, днем +13+15.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20, временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +21+23.
В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке области Ұлытау, на востоке области Жетісу, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре области Абай сохранится, на востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.
«В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, области Ұлытау, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетісу, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».
В Акмолинской области днем +16+21, ночью +2+7 (на западе −3).
В области Улытау днем +17+22 (на востоке +14), ночью +1+6 (на востоке −2).
В Карагандинской области днем +14+19 (на востоке +9), ночью +2+7 (на востоке −2).
В Северо-Казахстанской области днем +16+21, ночью +2+7 (на юго-западе −1).
В Костанайской области днем +18+23, ночью +2+7 (на востоке −1).
В Актюбинской области днем +19+24, ночью +1+6 (на севере −3).
В области Абай днем +9+14, ночью −1−6.
В Восточно-Казахстанской области днем +7+12 (на востоке +4), ночью −2−7 (на юге +3).
В Павлодарской области днем +13+18, ночью 0−5 (на западе, юге +5).
В Алматинской области днем +12+17 (в горных районах +2+7), ночью +2+7 (в горных районах −2−7).
В области Жетысу днем +12+17 (в горных районах +8), ночью 0+5 (в горных районах −6).
В Туркестанской области днем +20+25 (на севере, в горных районах +16), ночью +8+13 (на севере, в горных районах +5).
В Западно-Казахстанской области днем +20+25, ночью +2+7.
В Атырауской области днем +20+25, ночью +8+13 (на севере +5).
В Мангистауской области днем +22+27, ночью +8+13 (на северо-востоке +5).
В Кызылординской днем +18+23, ночью +5+10.
В Жамбылской области днем +13+18 (в горных районах +10), ночью +2+7.
«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.