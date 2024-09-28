Усиление ветра и туманы ожидаются на большей части Казахстана в субботу

«Отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части РК. И только в горных районах юго-востока и востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются — осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман. Ночью на севере, юге, предгорных районах Алматинской, на севере, в горных районах Жамбылской областей, на севере, в центре области Жетісу ожидаются заморозки 2−3 градуса, на севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса», — говорится в сообщении.