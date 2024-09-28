АСТАНА, 28 сен — Sputnik. Два человека спасли на пожаре сотрудники ДЧС Экибастуза.
Возгорание произошло в одной из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Кешилер на 4-этаже.
«Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу спасено два человека. Возгорание оперативно потушено на площади 10 кв.м. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ДЧС.
Этим же утром в Актобе ликвидировали возгорание в торговом доме.
По прибытии пожарные установили, что в отдельно стоящем 4-этажном торговом доме происходит горение предметов на цокольном этаже с переходом огня на первый этаж здания.