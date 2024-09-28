В Красноярском крае проводят проверку по факту избиения школьника

Ученик начальных классов попал в больницу после драки в одной из школ Курагино. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
О произошедшем полицейским сообщили из районной больницы. В медицинское учреждение был доставлен ученик начальных классов с телесными повреждениями. Предположительно, всё случилось из-за конфликта между пострадавшим и другими школьниками.
Полицейские работают с потерпевшим и его родителями, а в школе инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства случившегося.