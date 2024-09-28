«Давай, убивай!»: Ростовчанин расправился с женой на глазах у двоих детей

Семейная жизнь водителя и продавщицы из Ростова закончилась полным крахом. Александр жестоко убил жену, причем сделал это фактически на глазах у сына и дочери. Мужчина уже предстал перед судом. Рассказываем подробности криминальной семейной драмы.
«СТАЛИ НАЗЫВАТЬ ЕЕ МАМОЙ».
Для разведенного отца двоих детей встреча с одинокой Мариной поначалу казалась подарком судьбы. 43-летний мужчина, говорят знакомые пары, был очарован бойким нравом и напористым характером дамы. Вскоре влюбленные поженились и начала жить вместе — в однокомнатной квартире Александра, расположенной в одном из спальных микрорайонов Ростова.
По всей видимости, Александр верил, что Марина если и не заменить мать сыну и дочери, то уж точно согреет детей женской заботой и теплом. Дело в том, что после развода детвора осталась с отцом.
— Сам Саша был нормальным спокойным работящим мужиком, — позже охарактеризует его в суде начальник. — Но Марина сильно его контролировала. Звонила даже логистам, с которыми работал муж.
А вот знакомые женщины отзывались о ее муже с точностью до наоборот. По словам ее близких, Александр часто бил жену. Но она почему-то от него все не уходила.
— Как-то Марина сказала, что падчерица и пасынок стали называть ее мамой. Дети очень привязались к ней. Ребята, видимо, и держали Марину в этом несчастливом браке.
Впрочем, иногда и мачеха была строга с детьми. Могла наказать и даже как-то выгнала их на балкон. Со временем супруги стали ссориться все чаще и чаще уже на почве воспитания детей.
«РЕШИЛА ВЗЯТЬ МЕНЯ НА СЛАБО».
Во время скандалов оба выходили из берегов. Муж и жена уже не замечали детей, которые были свидетелями этих сцен. Оба оскорбляли друг друга, словно соревнуясь в ненормативной лексике. Причем, как расскажет обвиняемый уже в суде, по части словесных унижений жена могла дать фору любому.
В тот вечер, когда жизнь женщины оборвалась, супруги вновь ругались.
— Она говорила мне, что я — не мужик. Затем стала оскорблять папу. Я ответил, что за отца могу и убить. А Марина решила взять меня на «слабо». Она закричала: «Давай, убивай!». Я пошел курить на балкон. А когда вернулся, жена сказала: «Ну вот, ты расписался в том, что ты — не мужик. Даже убить меня не смог», — скрупулезно зафиксирует потом показания ростовчанина в суде секретарь.
После этого Александр схватил кухонный нож и полоснул им по шее женщины. Та упала на пол и скончалась. Тут краем глаза Александр заметил в дверном проеме испуганных детей.
— Они на кухню не заходили, но думаю, поняли, что я сделал. Я увел их спать в зал и сам лег отдыхать. С утра первым делом отправил детей к своей маме — их бабушке. Обдумал вопрос — сможет ли она оформить опеку над ребятами, пока я буду сидеть.
Затем позвонил брату, бывшей жене и начальнику. Мужчина подробно рассказал всем о том, что сотворил. Следом набрал «02».
— Я убил жену, — сообщил он дежурному полиции.
Вскоре наряд был в квартире Александра. Мужчина открыл дверь оперативникам, показал им свой паспорт и в четвертый раз за это утро описал подробности совершенного преступления.
Как следует из информации, опубликованной на сайте Первомайского суда Ростова, в отношении Александра возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В суде обвиняемый полностью признал вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен в качестве компенсации морального вреда выплатить пять миллионов рублей родным убитой. Приговор вступил в законную силу.