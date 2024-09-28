«Давай, убивай!»: Ростовчанин расправился с женой на глазах у двоих детей

— Она говорила мне, что я — не мужик. Затем стала оскорблять папу. Я ответил, что за отца могу и убить. А Марина решила взять меня на «слабо». Она закричала: «Давай, убивай!». Я пошел курить на балкон. А когда вернулся, жена сказала: «Ну вот, ты расписался в том, что ты — не мужик. Даже убить меня не смог», — скрупулезно зафиксирует потом показания ростовчанина в суде секретарь.