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СМИ: дочь лидера «Хезболлах» убили в результате удара Израиля по Бейруту

Как передает 12-й канал израильского телевидения, ранее в своих публичных заявлениях Зайнаб Нусралла неоднократно говорила о лояльности целям шиитского движения.

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сентября. /ТАСС/. Зайнаб Нусралла — дочь генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» шейха Хасана Насруллы — убита в результате авиаудара Израиля по югу Бейрута. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, ранее в своих публичных заявлениях она неоднократно говорила о лояльности целям «Хезболлах». «Когда мой брат Хади стал мучеником, родители не проронили ни слезинки», — отмечала она в своем интервью телеканалу Al Manar в 2022 году.

Старший сын лидера «Хезболлах» Хади являлся участником боевого крыла движения и был убит в бою с израильскими военными в 1997 году.