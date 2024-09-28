СМИ: дочь лидера «Хезболлах» убили в результате удара Израиля по Бейруту

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сентября. /ТАСС/. Зайнаб Нусралла — дочь генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» шейха Хасана Насруллы — убита в результате авиаудара Израиля по югу Бейрута. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По его данным, ранее в своих публичных заявлениях она неоднократно говорила о лояльности целям «Хезболлах». «Когда мой брат Хади стал мучеником, родители не проронили ни слезинки», — отмечала она в своем интервью телеканалу Al Manar в 2022 году.
Старший сын лидера «Хезболлах» Хади являлся участником боевого крыла движения и был убит в бою с израильскими военными в 1997 году.