Трентон
+18°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудница детского сада в Талдыкоргане ударила ребенка по голове

В Талдыкоргане выясняют обстоятельства случившегося в одном из детских садов, где сотрудница ударила ребенка по голове. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как женщина подходит к детям, которые сидят за столом, а потом бьет одного из них по голове. Предположительно, это случилось утром 26 сентября 2024 года.

«По данному факту ориентировано Управление полиции Талдыкоргана. Происшествие на контроле прокуратуры области», — сообщили в надзорном ведомстве Жетысуской области.

В полиции региона подтвердили, что по данному факту уже начато досудебное расследование.

Это не первое подобное происшествие в детских садах Жетысуской области. 16 мая 2024 года стало известно об увольнении двух воспитателей, которые фигурировали на видео с избиением ребенка в селе Головацкое.