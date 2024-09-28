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В курорте Бурабай запускают первый вертолетный маршрут для туристов

Кокшетау. 28 сентября. КазТАГ — В курорте Бурабай запускают первый вертолетный маршрут для туристов, сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области. "Аким области и ми…

Источник: КазТАГ

Кокшетау. 28 сентября. КазТАГ — В курорте Бурабай запускают первый вертолетный маршрут для туристов, сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области.

«Аким области и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов приняли участие в запуске первого воздушного экскурсионного маршрута над курортом Бурабай, назвав это событие важным шагом в развитии аэротуризма в регионе», — сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области.

Экскурсионный туристический полет будет осуществляться на вертолетах малой авиации, вместимостью до трех пассажиров.

Увидеть Бурабай с высоты можно будет со следующего туристического сезона.