В курорте Бурабай запускают первый вертолетный маршрут для туристов

«Аким области и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов приняли участие в запуске первого воздушного экскурсионного маршрута над курортом Бурабай, назвав это событие важным шагом в развитии аэротуризма в регионе», — сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области.