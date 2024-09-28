«За меня дерутся тестостероновые самцы!»: бизнесвумен из Бурятии похудела на 30 кг и снялась в шоу «Давай поженимся»

«За меня дерутся тестостероновые самцы», — вот так нескромно заявила о себе на всю страну на федеральном телеканале 35-летняя Ольга из Улан-Удэ. Бизнесвумен из Бурятии приняла участие в свадебном ток-шоу «Давай поженимся», которое выходит на «Первом канале». Сибирячке предстояло превзойти двух соперниц в схватке за сердце жениха из Санкт-Петербурга. На экраны сюжет вышел 25 сентября. Подробности в материале КП-Иркутск.
«Отношения начинаются с драки».
Ольга является владелицей студии танцев в Улан-Удэ. Кроме этого, подрабатывает менеджером в страховой компании и онлайн-тренером. Сибирячка признается, что очень устает на работе, поэтому не справляется с бытом и считает себя плохой хозяйкой. Однако поводов для гордости за себя у нее предостаточно. Одним из них она поделилась со зрителями.
«Горжусь тем, что похудела на 30 килограммов за два месяца», — написала в своей анкете Ольга. А еще она сразу предупредила, что все ее серьезные отношения начинаются с драки.
«Потеряла голову от любви к футболисту, а мой муж здоровье после потасовки с ним. Надеюсь, что жених окажется крепким орешком», — подметила сибирячка.
Но не успела Ольга войти в студию, как посыпались колкие замечания от соперниц в ее адрес.
— Взгляд у жениха не особо горит на невесту, — тут же высказалась о сибирячке другая невеста.
«Ушла от мужа к спортсмену».
— Я не очень поняла, что значит — отношения начинаются с драки? — уточнила у невесты Лариса Гузеева, ведущая ток-шоу. Ольга пояснила, что она выбирает себе спутников жизни по силе.
— Кто победил в схватке за меня — с тем и остаюсь. Так получилось с первым и со вторым мужьями, — с улыбкой рассказала сибирячка. Но ведущая тут же уточнила, не жалко ли невесте своих мужчин.
— Накопились проблемы, — продолжила Ольга. — Я бы не стала встречаться с другим мужчиной, если бы все было хорошо. Стала очень сильной в этих отношениях. Мне хотелось сильного мужчину. И я встретила футболиста.
Ольга ушла от мужа к спортсмену. Вскоре у пары состоялась свадьба, а после родились дети. Но брак со временем стал трещать по швам. Сибирячка уверяет, что супруг стал перекладывать на нее ответственность.
Не понравилось, как строит отношения.
Впереди невесту ждал интеллектуальный тест от жениха. Ольге предстояло различить творчество Эрих Марии Ремарк и Сергея Лукьяненко. Кстати, с заданием невеста справилась отлично, допустив всего одну ошибку. Но и Роза Сябитова, ведущая ток-шоу, не обделила вниманием.
— Если вы так хорошо знаете английский, то поприветствуйте нашего жениха, скажите, что рады его видеть, и надеетесь уйти вместе из этой студии, — поставила условия Роза. Но и с этим заданием Ольга справилась блестяще.
В качестве сюрприза для жениха бизнесвумен подготовила медленный танец. За пару минут Ольга смогла обворожить жениха комплиментами и взглядом. Однако ему не понравилось, как сибирячка строит отношения. Наверное, поэтому, он и не выбрал жительницу Бурятии. К слову Ольга ни капли не расстроилась. На своей странице в соцсетях девушка сделала себе комплимент, прикрепив сюжет.
«Ну тигрица», — написала о себе Ольга.