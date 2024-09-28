«За меня дерутся тестостероновые самцы!»: бизнесвумен из Бурятии похудела на 30 кг и снялась в шоу «Давай поженимся»

Ольга является владелицей студии танцев в Улан-Удэ. Кроме этого, подрабатывает менеджером в страховой компании и онлайн-тренером. Сибирячка признается, что очень устает на работе, поэтому не справляется с бытом и считает себя плохой хозяйкой. Однако поводов для гордости за себя у нее предостаточно. Одним из них она поделилась со зрителями.