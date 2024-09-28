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Омская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием скорой

В минувшую пятницу машина скорой помощи столкнулась с иномаркой.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура контролирует ход проверки по факту вчерашней аварии на улице Богдана Хмельницкого с участием скорой помощи и иномарки. В ДТП пострадали водитель и медработники.

По предварительной версии, водитель скорой ехал с включенными специальными сигналами и звуковой сигнализацией. На улице Богдана Хмельницкого он проезжал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой.

Общее число пострадавших и степень тяжести причиненного им вреда уточняется. Оценка действиям виновника аварии будет дана по результатам проверки.