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В Самаре из пожара спасли трех человек

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на улице Физкультурной в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в пятницу, 27 сентября 2024 года, произошел пожар на улице Физкультурной, 127. В районе 19:30 вспыхнули домашние вещи. Пожарные спасли из горящей квартиры трех человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

«Площадь пожара составляла пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, спасено три человека», — говорится в сообщении.

С огнем боролись 16 пожарных и пять единиц техники. Полностью потушить огонь удалось примерно за 20 минут.

Напомним, из-за непотушенной сигареты в Серноводском тупике в Самаре погибли супруги. Мужчина уснул с сигаретой в руках, из-за этого вспыхнул пожар. Пламя охватило весь частный дом.

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