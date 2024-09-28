В Самаре из пожара спасли трех человек

В Самаре в пятницу, 27 сентября 2024 года, произошел пожар на улице Физкультурной, 127. В районе 19:30 вспыхнули домашние вещи. Пожарные спасли из горящей квартиры трех человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
«Площадь пожара составляла пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, спасено три человека», — говорится в сообщении.
С огнем боролись 16 пожарных и пять единиц техники. Полностью потушить огонь удалось примерно за 20 минут.
Напомним, из-за непотушенной сигареты в Серноводском тупике в Самаре погибли супруги. Мужчина уснул с сигаретой в руках, из-за этого вспыхнул пожар. Пламя охватило весь частный дом.