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В Челябинской области погиб рыбак из Екатеринбурга

Трагедия произошла вчера, 27 сентября, на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском районе.

Как сообщает Поисково-спасательная служба региона, двое жителей Екатеринбурга приехали порыбачить. На значительном удалении от берега мужчина 1986 года рождения оказался за бортом лодки. Его товарищ бросился на помощь, но не смог поднять уходившего на дно мужчину. Он сам чуть не утонул — из ледяной воды его за капюшон куртки вытянули оказавшиеся поблизости рыбаки.

Уже на берегу мужчины сообщили о трагедии в экстренные службы.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, а спасатели Кыштымского отряда ведут поиск утонувшего рыбака», — рассказали в ведомстве.

несчастный случай