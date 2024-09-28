В Челябинской области погиб рыбак из Екатеринбурга

Как сообщает Поисково-спасательная служба региона, двое жителей Екатеринбурга приехали порыбачить. На значительном удалении от берега мужчина 1986 года рождения оказался за бортом лодки. Его товарищ бросился на помощь, но не смог поднять уходившего на дно мужчину. Он сам чуть не утонул — из ледяной воды его за капюшон куртки вытянули оказавшиеся поблизости рыбаки.