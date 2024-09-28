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В Башкирии мужчина во время охоты сломал позвоночник

Ему потребовалась помощь спасателей.

Источник: Reuters

В Башкирии спасатели всю ночь искали 39-летнего охотника, который сломал позвоночник. В экстренные службы позвонила его жена.

По данным МЧС, мужчина не мог сам передвигаться и попросил спасателей найти его и оказать помощь. Проезда к месту происшествия не было, сотовая связь оказалась недоступной.

Сотрудникам ведомства помогал в поисках друг охотника, который мог знать его примерное местоположение.

«Приблизительно в 3 часа ночи мужчина сообщил, что нашел пострадавшего. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС из Кумертау вместе с фельдшером заехали в лес, на квадроцикле для оказания первой помощи пострадавшему», — прокомментировали в МЧС.

В восьмом часу утра все направились в больницу Стерлитамака.

несчастный случай