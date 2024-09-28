У жителя Красноярска похитили почти 9 миллионов рублей

В Красноярске 74-летний заведующий лабораторией стал жертвой кибермошенников, которые похитили у него 8,8 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.
Аферисты связались с мужчиной от имени его коллеги — ректора университета, упомянув некую «антикоррупционную проверку». Затем с ним вышел на связь лже-правоохранитель, который сообщил, что на мужчину якобы заведено уголовное дело о финансировании терроризма. Мошенники убедили пострадавшего, что его банковские счета пытаются использовать для перевода средств на счета запрещённой организации, и предложили перевести все свои сбережения на «безопасные» счета для их «очистки».
Испуганный за своё будущее, мужчина следовал всем указаниям мошенников и в итоге лишился накопленных за годы сбережений. За один день житель Красноярска потерял 8,8 миллионов рублей. Когда он понял, что стал жертвой обмана, обратился в правоохранительные органы.
Заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.