У жителя Красноярска похитили почти 9 миллионов рублей

Аферисты связались с мужчиной от имени его коллеги — ректора университета, упомянув некую «антикоррупционную проверку». Затем с ним вышел на связь лже-правоохранитель, который сообщил, что на мужчину якобы заведено уголовное дело о финансировании терроризма. Мошенники убедили пострадавшего, что его банковские счета пытаются использовать для перевода средств на счета запрещённой организации, и предложили перевести все свои сбережения на «безопасные» счета для их «очистки».