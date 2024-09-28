Южноуральские полицейские выявили 17 фиктивных браков с иностранцами

Такие цифры приводит Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Иностранные граждане заключали фиктивные браки для оформления разрешения на временное проживание в России без учета квоты. В дальнейшем оно позволяло приобрести гражданство в упрощенном порядке.