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Южноуральские полицейские выявили 17 фиктивных браков с иностранцами

Такие цифры приводит Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области.

Такие цифры приводит Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Иностранные граждане заключали фиктивные браки для оформления разрешения на временное проживание в России без учета квоты. В дальнейшем оно позволяло приобрести гражданство в упрощенном порядке.

В полицейском главке подчеркнули, что по каждому случаю проведена проверка и собраны доказательства. Материалы направлены в прокуратуру, а потом поступят в суд. Кстати, судами Челябинской области два брака уже признаны недействительными.

«Разрешительные документы иностранцам аннулированы», — рассказали в ведомстве.