В Новосибирской области задержали мужчину, убившего двух косуль в заказнике

В ходе проверки полицейские установили и задержали 54-летнего местного жителя. Он сознался, что убил двух косуль, не имея на это никаких разрешительных документов.
Полицейские изъяли у задержанного охотничьи ружья и патроны к ним. Ущерб, нанесенный животному миру, предварительно оценили в 80 тысяч рублей.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование, — сообщает телеграм-канал «ЧП-Новосибирск».
Ранее «Прецедент» писал: обвиненный в незаконном убийстве медведя охотник рассказал о ЧП.
Екатерина СОСНИНА.