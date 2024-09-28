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В Новосибирской области задержали мужчину, убившего двух косуль в заказнике

В Отделение полиции «Северное» Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» поступило сообщение о факте незаконной охоты на территории заказника.

В ходе проверки полицейские установили и задержали 54-летнего местного жителя. Он сознался, что убил двух косуль, не имея на это никаких разрешительных документов.

Полицейские изъяли у задержанного охотничьи ружья и патроны к ним. Ущерб, нанесенный животному миру, предварительно оценили в 80 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование, — сообщает телеграм-канал «ЧП-Новосибирск».

Ранее «Прецедент» писал: обвиненный в незаконном убийстве медведя охотник рассказал о ЧП.

Екатерина СОСНИНА.