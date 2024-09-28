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Поездил год: водитель, получивший права год назад, задавил женщину на «зебре»

Начинающий водитель насмерть сбил женщину в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла субботним утром в Хабаровске. Под колесами машины погибла женщина. Водитель получил права не так давно. Подробности трагедии — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По предварительным данным, ДТП случилось около восьми часов утра 28 сентября около дома № 69 по улице Джамбула.

«Водитель “Тойоты Корона” на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину 1986 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Женщина получила серьезные травмы, от которых умерла в карете скорой помощи.

Водитель иномарки — местный житель, ему 19 лет. В момент аварии был трезв. Права молодой человек получил в октябре прошлого года.

По факту ДТП проводится проверка по уголовной статье о нарушении правил дорожного движения.