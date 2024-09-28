«Отошел на минутку»: у омича два раза пытались угнать один и тот же ВАЗ

Омич обратился к полицейским с заявлением об угоне своей машины. Как позже выяснилось, происходит это уже не в первый раз.
Как рассказал сотрудникам полиции 21-летний водитель, он оставил свой ВАЗ-2101 во дворе дома на улице Проезд Спортивный. Потерпевшего не было на место всего несколько минут. Вернувшись обратно, машины он уже не обнаружил.
Полицейским удалось на въезде в областной центр оперативно задержать угонщика. Им оказался 22-летний ранее судимый омич. Его доставили в участок.
Правоохранители установили, что злоумышленник во время прогулки заметил машину с открытой дверью, после чего решил угнать ее. Мужчина отправился на чужом автомобиле к родственникам в Оконешниковский район. На обратной дороге его задержали полицейские.
Машину уже передали законному владельцу. Позже выяснилось, что этот ВАЗ хозяину возвращают уже не в первый раз. В прошлый раз попытку угона не допустил сам омич. В отношении этого злоумышленника также завели уголовное дело.
На угонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Помимо уголовного дела, на мужчину также завели несколько административных, в том числе и за управление машиной без водительских прав.